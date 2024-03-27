Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич

Место рождения

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н

Дата рождения

1900

Дата смерти

31.12.1944

Пол

Мужской

Отец

1866 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

1925 г.р.
1930 г.р.
1944 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мухаметсадыков Сагади

Мать: Сахибжамал

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
22.10.1925

Сын: Сагадиев Фатихьян Гаянович

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
03.04.1930

Сын: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уразгильды
Рождение ребёнка
01.04.1944

Сын: Гаянов Салимьян Мухаматгаянович

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаянов Салимян

Мать ребёнка: Сагадиева Адия

Работа или профессия
Неизвестно
пилорамщик циркульнгой пилорамы, к-за Демен . В октябре 41 го призван в СА
Работа или профессия
Неизвестно
пилорамщик циркульной пилорамы, к-за Демен . В октябре 41 го призван в СА
Смерть
31.12.1944
Пал смертью храбрых под Курской дугой
Причина смерти: На войне | Ранение в бедро с повреждением кости
Похороны
Неизвестно
г.Великие Луки, ул.Колхозная
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