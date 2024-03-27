Сагадиев Мухаматгаян Сагадиевич
Место рожденияд.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Дата рождения1900
Дата смерти31.12.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мухаметсадыков Сагади
Мать: Сахибжамал
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
22.10.1925
Сын: Сагадиев Фатихьян Гаянович
Мать ребёнка: Сагадиева Адия
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
03.04.1930
Сын: Мухаматгаянов Миннигали Мухаматгаянович
Мать ребёнка: Сагадиева Адия
Башкортостан, Татышлинский р-н, д. Уразгильды
Рождение ребёнка
01.04.1944
Сын: Гаянов Салимьян Мухаматгаянович
Мать ребёнка: Сагадиева Адия
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Уразгильды, Башкирская АССР, Татышлинский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаянов Салимян
Мать ребёнка: Сагадиева Адия
Работа или профессия
Неизвестно
пилорамщик циркульнгой пилорамы, к-за Демен . В октябре 41 го призван в СА
Работа или профессия
Неизвестно
пилорамщик циркульной пилорамы, к-за Демен . В октябре 41 го призван в СА
Смерть
31.12.1944
Пал смертью храбрых под Курской дугой
Причина смерти: На войне | Ранение в бедро с повреждением кости
Похороны
Неизвестно
г.Великие Луки, ул.Колхозная