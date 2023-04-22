Саитгалина Хупямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саитгалина Хупямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгалин Фаниль Исмагиль улы

Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгалин Рим Исмагиль улы

Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Фанзиля Исмагиль кызы

Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Рима Исмагиль кызы

Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саитгалина Халиля Исмагиль кызы

Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саитгалин Исмагиль Валиша улы

Смерть
Неизвестно

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