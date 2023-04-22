Саитгалина Хупямал
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саитгалин Фаниль Исмагиль улы
Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саитгалин Рим Исмагиль улы
Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Фанзиля Исмагиль кызы
Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Рима Исмагиль кызы
Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Саитгалина Халиля Исмагиль кызы
Отец ребёнка: Саитгалин Исмагиль Валиша улы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно