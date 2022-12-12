Скочилов Геннадий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.02.1922
Дата смерти1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922
Рождение ребёнка
21.06.1946
Сын: Скочилов Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Скочилова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
15.04.1965
Сын: Скочилов Геннадий Геннадьевич
Мать ребёнка: Скочилова Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1989
Самара, Самара, Самарская область