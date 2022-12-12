Скочилов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скочилов Геннадий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1922

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1922

Отец: Скочилов Николай Васильевич

Мать: Скочилова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
21.06.1946

Сын: Скочилов Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Скочилова Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
15.04.1965

Сын: Скочилов Геннадий Геннадьевич

Мать ребёнка: Скочилова Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скочилова Валентина Ивановна

Смерть
1989
Самара, Самара, Самарская область
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