Васильев Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Владимир Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1951

Отец: Васильев Александр Михайлович

Мать: Васильева Валентина Федоровна

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