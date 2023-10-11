Чикалина (Ерофеева) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чикалина (Ерофеева) Екатерина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ерофеев Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чикалин Василий Семенович

Отец ребёнка: Чикалин Семен

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пудовкина Раиса Семеновна

Отец ребёнка: Чикалин Семен

Смерть
Неизвестно
Кирилловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
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