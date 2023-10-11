Чикалина (Ерофеева) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ерофеев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чикалин Василий Семенович
Отец ребёнка: Чикалин Семен
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пудовкина Раиса Семеновна
Отец ребёнка: Чикалин Семен
Смерть
Неизвестно
Кирилловка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область