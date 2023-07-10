Алаберт (Аллаберт) Оскар Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911 ст.
Дата смерти15.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.
Отец: Алаберт Антон Гансович
Мать: Алаберт Мария Ивановна
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
03.09.1939
Сын: Allabert Rudolf Оскарович
Мать ребёнка: Алаберт Элла
Место жительства
До ?.06.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаберт Элла
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Смерть
15.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
эвак.госпиталь 2014
Похороны
После 16.07.1942
Пискаревское мемориальное кладбище