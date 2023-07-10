Алаберт (Аллаберт) Оскар Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаберт (Аллаберт) Оскар Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911 ст.

Дата смерти

15.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911 ст.

Отец: Алаберт Антон Гансович

Мать: Алаберт Мария Ивановна

написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Рождение ребёнка
03.09.1939

Сын: Allabert Rudolf Оскарович

Мать ребёнка: Алаберт Элла

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
До ?.06.1941
Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаберт Элла

Гатчина, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
написание фамилии могло быть разное Алаберт -Аллаберт-Аллаперт
Смерть
15.07.1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
эвак.госпиталь 2014
Похороны
После 16.07.1942
Пискаревское мемориальное кладбище
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