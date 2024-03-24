Малышова (Титова) Поликсения Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышова (Титова) Поликсения Петровна

Место рождения

деревня Мочалово, Архангельской волости

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1873 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Мочалово, Архангельской волости
Бракосочетание
26.05.1917

Муж: Малышев (малышов) Виктор Викторович

Воскресенская Боровецкая церковь, Вологодского уезда
Вдовый крестьянин Боровецкой волости деревни Малый Кривец Виктор Викторович Малышев, православного вероисповедания, вторым браком. 43 года. И умершего крестьянина Архангельской волости деревни Мочалов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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