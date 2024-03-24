Малышова (Титова) Поликсения Петровна
Место рождениядеревня Мочалово, Архангельской волости
Дата рожденияОколо 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Бракосочетание
26.05.1917
Воскресенская Боровецкая церковь, Вологодского уезда
Вдовый крестьянин Боровецкой волости деревни Малый Кривец Виктор Викторович Малышев, православного вероисповедания, вторым браком. 43 года. И умершего крестьянина Архангельской волости деревни Мочалов... Показать все
Смерть
Неизвестно