Ладыгин Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.07.1880
Дата смерти12.01.1882
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1880
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/d630f44c-d5d9-4344-98e4-ecf9b3591ff6/95 Восприемники: Орков Игн... Показать все
Смерть
12.01.1882
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка