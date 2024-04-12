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Ладыгин Михаил Васильевич

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

05.07.1880

Дата смерти

12.01.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1880

Отец: Ладыгин Василий Савельевич

Мать: Ладыгина Александра Ивановна

ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 375 (1880) - с Новоспасское, Ново-Михайловка, Добринка, Александровка https://yandex.ru/archive/catalog/d630f44c-d5d9-4344-98e4-ecf9b3591ff6/95 Восприемники: Орков Игн... Показать все
Смерть
12.01.1882
ГАОО, фонд - 173, опись 16, дело 438 (1882) - с Дмитриевка, Новоспасское, Ново-Михайловка, Александровка
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