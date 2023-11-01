Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Маланова Нина Васильевна
Маланова Нина Васильевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.07.1962
Пол
Женский
Отец
Кладов Василий Михайлович
1933 г.р.
Мать
Кладова (Кострова) Александра Павловна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962
Отец:
Кладов Василий Михайлович
Мать:
Кладова Александра Павловна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия