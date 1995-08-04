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Скосырев Николай Павлович

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Место рождения

Пестровка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

16.12.1920

Дата смерти

04.08.1995

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Пестровка, Шемышейский муниципальный район, Пензенская область
Военная служба
11.10.1940
Дата и место призыва: Волжский РВК, Саратовская обл., г. Саратов, Волжский р-н Последнее место службы: 3 гвардейская зенитная артиллерийская дивизия Воинская часть: 3 гв. зенад РГК 1 БелФ Последнее... Показать все
Военная награда
03.10.1944
Ст. сержант, 239-я зенад. Медаль «За боевые заслуги», приказ №128 от 3.10.1944 издан ВС 1 Белорусского фронта (Скосарев/Скосорев)
Военная награда
29.05.1945
Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 201 от: 29.05.1945 Издан: ВС 1 Белорусского фронта
Рождение ребёнка
09.08.1947

Дочь: Баркалова Алла Николаевна

Мать ребёнка: Парфенова Валентина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
06.05.1949

Сын: Скосырев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Парфенова Валентина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Развод
1967

Жена: Парфенова Валентина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Год примерный
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Валентина Григорьевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
04.08.1995
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