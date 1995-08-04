Скосырев Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения16.12.1920
Дата смерти04.08.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1920
Военная служба
11.10.1940
Дата и место призыва: Волжский РВК, Саратовская обл., г. Саратов, Волжский р-н Последнее место службы: 3 гвардейская зенитная артиллерийская дивизия Воинская часть: 3 гв. зенад РГК 1 БелФ Последнее... Показать все
Военная награда
03.10.1944
Ст. сержант, 239-я зенад. Медаль «За боевые заслуги», приказ №128 от 3.10.1944 издан ВС 1 Белорусского фронта (Скосарев/Скосорев)
Военная награда
29.05.1945
Орден Отечественной войны II степени Приказ подразделения №: 201 от: 29.05.1945 Издан: ВС 1 Белорусского фронта
Рождение ребёнка
09.08.1947
Дочь: Баркалова Алла Николаевна
Мать ребёнка: Парфенова Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
06.05.1949
Сын: Скосырев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Парфенова Валентина Григорьевна
Развод
1967
Год примерный
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.1995