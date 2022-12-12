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Воробьева Надежда Сергеевна

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Место рождения

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область

Дата рождения

После 1930

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1930

Отец: Воробьев Сергей Порфирьевич

Мать: Гусева Серафима Васильевна

Кулебаки, город Кулебаки, Нижегородская область
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