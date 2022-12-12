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Воробьева Надежда Сергеевна
Воробьева Надежда Сергеевна
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Место рождения
Кулебаки
, город Кулебаки, Нижегородская область
Дата рождения
После 1930
Пол
Женский
Отец
Воробьев Сергей Порфирьевич
Мать
Гусева Серафима Васильевна
С 1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
После 1930
Отец:
Воробьев Сергей Порфирьевич
Мать:
Гусева Серафима Васильевна
Кулебаки
, город Кулебаки, Нижегородская область
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