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Мамичев Егор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамичев Николай Егорович

Мать ребёнка: Мамичева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мамичев Андрей Егорович

Мать ребёнка: Мамичева Прасковья Ивановна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мамичева Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1870

Сын: Мамичев Козьма Егорович

Мать ребёнка: Мамичева Прасковья Ивановна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 1014 МК церквей Мещовский у. за 1890 г Брак в возрасте 20 лет
Место жительства
1876
Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г
Рождение ребёнка
02.05.1876

Дочь: Мамичева (Мамичева) Ирина Егоровна

Мать ребёнка: Мамичева Прасковья Ивановна

Гусово, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Архив Калуга\Ф. Ф-33 Оп. 6 Д. 978 МК церквей Мещовский у. за 1876 г Ирина Егоровна Мамичева Воронетской волости деревни Гусова крестьянин Егор Петрович Мамичев и законная его жена Прасковья Ивановна,... Показать все
Смерть
Неизвестно

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