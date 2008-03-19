Балакирева (Венкова) Галина
Место рожденияОленегорск, Мурманской обл.
Дата рождения21.11.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953
Отец: Венков Василий
Мать: Венкова Валентина
Оленегорск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1975
Дочь: Соколова Ирина
Отец ребёнка: Морозов Сергей
Бракосочетание
10.02.1983
Муж: Балакирев Александр
г.Углич, Ярославской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1983
Сын: Владислав
Отец ребёнка: Балакирев Александр
Рождение ребёнка
30.09.1987
Сын: Балакирев Вячеслав Александрович
Отец ребёнка: Балакирев Александр
г.Углич, Ярославской обл.
Развод
Неизвестно
Муж: Морозов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Морозов Сергей