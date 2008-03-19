Балакирева (Венкова) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балакирева (Венкова) Галина

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Место рождения

Оленегорск, Мурманской обл.

Дата рождения

21.11.1953

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953

Отец: Венков Василий

Мать: Венкова Валентина

Оленегорск, Мурманской обл.
Рождение ребёнка
21.11.1975

Дочь: Соколова Ирина

Отец ребёнка: Морозов Сергей

Бракосочетание
10.02.1983

Муж: Балакирев Александр

г.Углич, Ярославской обл.
Рождение ребёнка
05.09.1983

Сын: Владислав

Отец ребёнка: Балакирев Александр

Рождение ребёнка
30.09.1987

Сын: Балакирев Вячеслав Александрович

Отец ребёнка: Балакирев Александр

г.Углич, Ярославской обл.
Развод
Неизвестно

Муж: Морозов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Сергей

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