(Башлаева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Башлаева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1780 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Башлаев Федор

Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Башлаев Ефим

Отец ребёнка: Башлаев Федор

Рождение ребёнка
1814

Сын: Башлаев Павел

Отец ребёнка: Башлаев Федор

Рождение ребёнка
1822

Сын: Башлаев Трофим

Отец ребёнка: Башлаев Федор

Смерть
Неизвестно

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