(Башлаева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Башлаев Федор
Место жительства
Неизвестно
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1809
Сын: Башлаев Ефим
Отец ребёнка: Башлаев Федор
Рождение ребёнка
1814
Сын: Башлаев Павел
Отец ребёнка: Башлаев Федор
Рождение ребёнка
1822
Сын: Башлаев Трофим
Отец ребёнка: Башлаев Федор
Смерть
Неизвестно