Черников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черников Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1816 и 1817 г.р.

Мать

Между 1815 и 1816 г.р.

Дети

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Черников Никифор

Мать: Черникова Анна Дмитриева

Рождение ребёнка
До 1866

Сын: Черников Борис (?)

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Ливина Евдокия

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Черников Евсевий (?)

Мать ребёнка: ?

Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1867

Сын: Черников Антон

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
До 1871

Сын: Черников Евтих

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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