Черников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Черников Никифор
Мать: Черникова Анна Дмитриева
Рождение ребёнка
До 1866
Сын: Черников Борис (?)
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Ливина Евдокия
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Черников Евсевий (?)
Мать ребёнка: ?
Пластинки, Усманский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1867
Сын: Черников Антон
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1871
Сын: Черников Евтих
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно