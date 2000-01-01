Козлов Андрей Петрович
Место рожденияАлександровск, Пермский край, Россия
Дата рождения15.10.1895
Дата смерти02.10.1969
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1895
Отец: Козлов Петр
Мать: не указана
Александровск, Пермский край, Россия
Попал в плен (военное)
Около 1915
Ганновер, Германия
Взят в плен входе Первой мировой войны
Место жительства
Между 1920 и 1921
Александровск
Вернулся из Германии (Ганновера) в Россию
Рождение ребёнка
27.04.1926
Сын: Козлов Краснослав Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931
Дочь: Микова Луиза Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931
Дочь: Микова Луиза Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна
Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1934
Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна
Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия
Смерть
02.10.1969
Александровск, Пермский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия