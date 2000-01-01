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Козлов Андрей Петрович

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Место рождения

Александровск, Пермский край, Россия

Дата рождения

15.10.1895

Дата смерти

02.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1895

Отец: Козлов Петр

Мать: не указана

Александровск, Пермский край, Россия
Попал в плен (военное)
Около 1915
Ганновер, Германия
Взят в плен входе Первой мировой войны
Место жительства
Между 1920 и 1921
Александровск
Вернулся из Германии (Ганновера) в Россию
Рождение ребёнка
27.04.1926

Сын: Козлов Краснослав Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931

Дочь: Микова Луиза Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
09.12.1931

Дочь: Микова Луиза Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Рождение ребёнка
06.07.1934

Сын: Козлов Рудольф Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Александра Федоровна

Александровск, Пермский край, Россия
Смерть
02.10.1969
Александровск, Пермский край, Россия
Похороны
Неизвестно
Александровск, Пермский край, Россия
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