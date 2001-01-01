Мосиенко (Федутенко) Елизавета Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смерти1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мосиенко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Мосиенко Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
1932
Сын: Мосиенко Николай Андреевич
Отец ребёнка: Мосиенко Андрей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984