Мосиенко (Федутенко) Елизавета Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мосиенко (Федутенко) Елизавета Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

1984

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Мосиенко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Мосиенко Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
1932

Сын: Мосиенко Николай Андреевич

Отец ребёнка: Мосиенко Андрей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мосиенко Андрей Николаевич

Смерть
1984
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