Орлова (Толмачева) Пестимия (Епистинья) Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова (Толмачева) Пестимия (Епистинья) Никифоровна

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Место рождения

Мысова, Белозерский район, Курганская область, Россиия

Дата рождения

02.11.1882 ст.

Дата смерти

12.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Мысова, Белозерский район, Курганская область, Россиия
Бракосочетание
06.02.1905 ст.

Муж: Орлов Сергей Александрович

Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.

Сын: Орлов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович

Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1909 ст.

Сын: Орлов Никита Сергеевич

Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович

Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Смерть
12.10.1938
Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Шмаково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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