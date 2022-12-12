Орлова (Толмачева) Пестимия (Епистинья) Никифоровна
Место рожденияМысова, Белозерский район, Курганская область, Россиия
Дата рождения02.11.1882 ст.
Дата смерти12.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Мысова, Белозерский район, Курганская область, Россиия
Бракосочетание
06.02.1905 ст.
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.
Сын: Орлов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович
Мокино, Белозерский район, Курганская область, Россия
Рождение ребёнка
18.03.1909 ст.
Отец ребёнка: Орлов Сергей Александрович
Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Смерть
12.10.1938
Мокино, Белозерский, Курганская область, Россия
Похороны
Неизвестно
Шмаково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область