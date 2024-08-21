Фесько Михаил
Место рожденияБеларусь
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фесько Иван
Мать: Фесько Ульяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фесько Николай
Мать ребёнка: Фесько (Горелик) Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фесько (Горелик) Мария
Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Мiхаiл Фесько
Рождение ребёнка
19.02.1949
Дочь: Сазановец (Фесько) Екатерина
Мать ребёнка: Фесько (Горелик) Мария
Рождение ребёнка
14.08.1955
Сын: Фесько Василий
Мать ребёнка: Фесько (Горелик) Мария
Смерть
Неизвестно