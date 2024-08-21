Фесько Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФесько Михаил

Фесько Михаил

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фесько Иван

Мать: Фесько Ульяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фесько Николай

Мать ребёнка: Фесько (Горелик) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фесько (Горелик) Мария

Упоминание
Неизвестно
Беларуский: Мiхаiл Фесько
Рождение ребёнка
19.02.1949

Дочь: Сазановец (Фесько) Екатерина

Мать ребёнка: Фесько (Горелик) Мария

Рождение ребёнка
14.08.1955

Сын: Фесько Василий

Мать ребёнка: Фесько (Горелик) Мария

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.