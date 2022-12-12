Защук Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1938
Тесницкий лес, Тульская область