Защук Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Защук Лидия Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1871

Дата смерти

1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917
Козельск, Козельский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
Неизвестно
Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1938
Тесницкий лес, Тульская область
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