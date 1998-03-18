Иванова (Питерских) Зинаида
Место рожденияВерхний Уфалей
Дата рождения24.10.1918
Дата смерти18.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1918
Отец: Питерских пётр
Верхний Уфалей
Бракосочетание
19.11.1940
Муж: скрыто настройками приватности
Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
18.03.1941
Дочь: Воробьёва Нина
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1949
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Верхний Уфалей
Смерть
18.03.1998
Верхний Уфалей
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей