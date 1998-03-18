Иванова (Питерских) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванова (Питерских) Зинаида

Иванова (Питерских) Зинаида

avatar

Место рождения

Верхний Уфалей

Дата рождения

24.10.1918

Дата смерти

18.03.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

1888 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1918

Отец: Питерских пётр

Мать: Питерских Мария Григорьевна

Верхний Уфалей
Бракосочетание
19.11.1940

Муж: скрыто настройками приватности

Верхний Уфалей
Рождение ребёнка
18.03.1941

Дочь: Воробьёва Нина

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1949

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Верхний Уфалей
Смерть
18.03.1998
Верхний Уфалей
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Верхний Уфалей
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close