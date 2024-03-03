Афанасьева (Купцова) Наталья Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева (Купцова) Наталья Львовна

Афанасьева (Купцова) Наталья Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1945

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1945

Отец: Купцов Лев Никифорович

Мать: Купцова Вера Карловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Павел Борисович

Отец ребёнка: Афанасьев Борис Викторович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Виктор Бортсович

Отец ребёнка: Афанасьев Борис Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Борис Викторович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.