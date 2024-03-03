Афанасьева (Купцова) Наталья Львовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1945
Отец: Купцов Лев Никифорович
Мать: Купцова Вера Карловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Павел Борисович
Отец ребёнка: Афанасьев Борис Викторович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Виктор Бортсович
Отец ребёнка: Афанасьев Борис Викторович
Бракосочетание
Неизвестно