Алексеев Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Матвей Иванович

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814

Отец: Иван Степанович

Мать: Серафима Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1836

Дочь: Матрена Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.01.1838

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.01.1842

Дочь: Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.02.1844

Сын: Алексеев Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.01.1855

Дочь: Ксения Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Авдотья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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