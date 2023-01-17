Алексеев Матвей Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1814
Отец: Иван Степанович
Мать: Серафима Григорьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1836
Дочь: Матрена Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1838
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1842
Дочь: Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1844
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1855
Дочь: Ксения Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Авдотья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно