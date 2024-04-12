Максимов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максимов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)

Место рождения

Береговая, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1906 ст.

Дата смерти

Около 26.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906 ст.

Отец: Максимов Иоанн (Иван)

Мать: не указана

Береговая, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Максимов-Савин Юрий Иванович

Мать ребёнка: Максимова Клавдия Александровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Максимова Клавдия Александровна

Смерть
Около 26.08.1942
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