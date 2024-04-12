Максимов Иоанн (Иван) Иоаннович (Иванович)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906 ст.
Дата смертиОколо 26.08.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906 ст.
Отец: Максимов Иоанн (Иван)
Рождение ребёнка
1935
Сын: Максимов-Савин Юрий Иванович
Мать ребёнка: Максимова Клавдия Александровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 26.08.1942