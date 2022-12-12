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Иванкова (Кереметьева) Наталья Юрьевна
Иванкова (Кереметьева) Наталья Юрьевна
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Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
22.09.1972
Пол
Женский
Отец
Кереметьев Юрий Иванович
1948 г.р.
Мать
Кереметьева (Малицкая) Вера Васильевна
1948 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1972
Отец:
Кереметьев Юрий Иванович
Мать:
Кереметьева Вера Васильевна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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