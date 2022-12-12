Иванкова (Кереметьева) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванкова (Кереметьева) Наталья Юрьевна

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

22.09.1972

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1972

Отец: Кереметьев Юрий Иванович

Мать: Кереметьева Вера Васильевна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
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