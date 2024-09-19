Шевченко Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савенков Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенков Григорий
Рождение ребёнка
25.02.1935
Сын: Савенков Анатодий Григорьевич
Отец ребёнка: Савенков Григорий
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савенков Григорий