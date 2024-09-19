Шевченко Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Мария Владимировна

Шевченко Мария Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савенков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенков Григорий

Рождение ребёнка
25.02.1935

Сын: Савенков Анатодий Григорьевич

Отец ребёнка: Савенков Григорий

Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савенков Григорий

Мы используем куки для улучшения работы сайта.