Паишкин Яков
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: (Паишкин) Мира Яковлевна
Мать ребёнка: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.01.1935
Дочь: (Паишкин) Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна
Рождение ребёнка
16.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна