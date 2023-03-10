Паишкин Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паишкин Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

1935 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: (Паишкин) Мира Яковлевна

Мать ребёнка: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна

Рождение ребёнка
09.01.1935

Дочь: (Паишкин) Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна

Рождение ребёнка
16.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Паишкин (Шемонаев) Клавдия Семёновна

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