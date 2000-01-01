Айдакаев Раим Рахимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Айдакаев Рахим Минигуллович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1988
Мать ребёнка: Айдакаева Ракига Саяфовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Айдакаева Ракига Саяфовна
Смерть
Неизвестно