Айдакаев Раим Рахимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдакаев Раим Рахимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1988 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Айдакаев Рахим Минигуллович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.12.1988

Сын: Айдакаев Артур Раимович

Мать ребёнка: Айдакаева Ракига Саяфовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Айдакаева Ракига Саяфовна

Смерть
Неизвестно
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