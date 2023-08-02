Шанаев Каншау Ахлаович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Сын: Шанаев Кавдын
Мать ребёнка: Шанаева Хашан Мисостовна
Рождение ребёнка
1840
Сын: Шанаев Кызмыда
Мать ребёнка: Шанаева Хашан Мисостовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Шанаев Касполат
Мать ребёнка: Шанаева Хашан Мисостовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шанаева Хашан Мисостовна
Смерть
Неизвестно