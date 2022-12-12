Романов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Николай Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

18.11.1856

Дата смерти

05.01.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1856
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1887
Першино, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1907
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1915 по 1917
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1919
г. Генуя, Италия
Место жительства
С 1922
Франция
Смерть
05.01.1929
г. Антиб, Франция
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