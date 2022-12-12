Романов Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения18.11.1856
Дата смерти05.01.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1856
Место жительства
С 1887
Першино, город Алексин, Тульская область
Место жительства
С 1907
Ялта, Ялта, Республика Крым
Место жительства
С 1915 по 1917
г. Тифлис, Тифлисский уезд Тифлисской губернии
Место жительства
С 1919
г. Генуя, Италия
Место жительства
С 1922
Франция
Смерть
05.01.1929
г. Антиб, Франция