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Можайский Александр Фёдорович

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Место рождения

кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское

Дата рождения

21.03.1825

Дата смерти

01.04.1890

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
С 1825
кр. Роченсальм, Выборгская губерния, Великое княжество Финляндское
Место жительства
По 1841
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1855
Япония
Место жительства
С 1879 по 1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.1890
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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