Соломонида Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ананий Георгиевич
Рождение ребёнка
29.05.1863
Сын: Ананьев Никифор Ананьевич
Отец ребёнка: Ананий Георгиевич
Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно