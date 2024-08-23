Соломонида Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломонида Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананий Георгиевич

Рождение ребёнка
29.05.1863

Сын: Ананьев Никифор Ананьевич

Отец ребёнка: Ананий Георгиевич

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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