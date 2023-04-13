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Брусянцев Ларион Иванович

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Около 1880

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Брусянцева) Евдокия Ларионовна

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Анна Яковлевна

Бракосочетание
Около 1899

Жена: Брусянцева (-) Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.

Сын: Брусянцев Алексей Ларионович

Мать ребёнка: Брусянцева (-) Анна Яковлевна

Самара, Самара, Самарская область
№-22м

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