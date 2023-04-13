Брусянцев Ларион Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
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Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Брусянцева) Евдокия Ларионовна
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Анна Яковлевна
Бракосочетание
Около 1899
Рождение ребёнка
13.03.1900 ст.
Сын: Брусянцев Алексей Ларионович
Мать ребёнка: Брусянцева (-) Анна Яковлевна
№-22м