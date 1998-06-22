Бурдули (Марсагишвили) Лали Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурдули (Марсагишвили) Лали Владимировна

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Место рождения

г.Москва

Дата рождения

21.07.1954

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954

Отец: Марсагишвили Владимир Арсенович

Мать: Марсагишвили Антонина Георгиевна

г.Москва
Бракосочетание
12.02.1976

Муж: Бурдули Владимир Федорович

г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
25.07.1977

Дочь: Сойченкова Ия Владимировна

Отец ребёнка: Бурдули Владимир Федорович

г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
16.04.1980

Дочь: Сонина Марина Владимировна

Отец ребёнка: Бурдули Владимир Федорович

г.Орджоникидзе
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