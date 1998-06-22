Бурдули (Марсагишвили) Лали Владимировна
Место рожденияг.Москва
Дата рождения21.07.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1954
г.Москва
Бракосочетание
12.02.1976
г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
25.07.1977
Дочь: Сойченкова Ия Владимировна
Отец ребёнка: Бурдули Владимир Федорович
г.Орджоникидзе
Рождение ребёнка
16.04.1980
Дочь: Сонина Марина Владимировна
Отец ребёнка: Бурдули Владимир Федорович
г.Орджоникидзе