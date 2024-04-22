Ганин Сергей Валерьевич
Место рождения
Дата рождения09.05.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1976
Отец: Ганин Валерий Иванович
Образование
С 01.09.1983 по ?.06.1993
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Рождение ребёнка
22.05.1997
Сын: Ганин Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Ганина Юлия
Рождение ребёнка
16.07.2001
Сын: Ганин Илья Сергеевич
Мать ребёнка: Ганина Юлия
Рождение ребёнка
29.10.2009
Дочь: Ганина Валерия Сергеевна
Мать ребёнка: Ганина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганин ? Сергеевич
Мать ребёнка: Ганина Юлия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ганина Юлия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганина Юлия