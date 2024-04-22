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Ганин Сергей Валерьевич

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

09.05.1976

Пол

Мужской

Добавил:

КЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1976

Отец: Ганин Валерий Иванович

Мать: Ганина Надежда Григорьевна

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Образование
С 01.09.1983 по ?.06.1993
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
МОУ Школа №7. Среднее (полное) общее образование.
Рождение ребёнка
22.05.1997

Сын: Ганин Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Ганина Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.07.2001

Сын: Ганин Илья Сергеевич

Мать ребёнка: Ганина Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.10.2009

Дочь: Ганина Валерия Сергеевна

Мать ребёнка: Ганина Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганин ? Сергеевич

Мать ребёнка: Ганина Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ганин Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Ганина Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганина Юлия

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
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