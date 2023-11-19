Серафима Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894
Отец: Прокопий Васильевич
Мать: Ириния Афанасьевна
Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Серафиме на тот момент было 19 лет.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно