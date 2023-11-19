Серафима Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серафима Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

Вычислено 1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894

Отец: Прокопий Васильевич

Мать: Ириния Афанасьевна

Вычислено по исповедной книге Левочской церкви за 1913 год. Указано, что Серафиме на тот момент было 19 лет.
Место жительства
Неизвестно
Комарово, Хвойнинский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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