Тятова (Бондарева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тятова (Бондарева) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бондарев Савастиан

Мать: Бондарева Наталья Спиридоновна

Бракосочетание
01.11.1876

Муж: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
01.03.1882

Сын: Тятов Иоанн

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
04.08.1883

Сын: Тятов Антоний

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
01.03.1886

Сын: Тятов Василий

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
04.03.1888

Сын: Тятов Феодор

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
13.05.1890

Сын: Тятов Николай

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
1893

Дочь: (Тятова) Татьяна

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: (Тятова) Матрена

Отец ребёнка: Тятов Тихон

Смерть
Неизвестно

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