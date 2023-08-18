Тятова (Бондарева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Бондарев Савастиан
Бракосочетание
01.11.1876
Муж: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
01.03.1882
Сын: Тятов Иоанн
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
04.08.1883
Сын: Тятов Антоний
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
01.03.1886
Сын: Тятов Василий
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
04.03.1888
Сын: Тятов Феодор
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
13.05.1890
Сын: Тятов Николай
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
1893
Дочь: (Тятова) Татьяна
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: (Тятова) Матрена
Отец ребёнка: Тятов Тихон
Смерть
Неизвестно