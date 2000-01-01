Кайгородова Зинаида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородова Зинаида Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1919 ст.

Муж: Кайгородов Александр Михайлович

Обыск брачный Градо-Пермского Петро-Павловского собора. Священник Федор Делекторский
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Кайгородова Александра Александровна

Отец ребёнка: Кайгородов Александр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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