Кайгородова Зинаида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1919 ст.
Обыск брачный Градо-Пермского Петро-Павловского собора. Священник Федор Делекторский
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Кайгородова Александра Александровна
Отец ребёнка: Кайгородов Александр Михайлович
Смерть
Неизвестно