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Чупрова Зоя Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1982

Пол

Женский

Добавил:

вч
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1982

Отец: Трубинь Леонид Эдвинович

Мать: Канева-Трубинь Ирина Федоровна

Рождение ребёнка
09.08.2002

Дочь: Чупрова Валерия Вадимовна

Отец ребёнка: Чупров Вадим Васильевич

Рождение ребёнка
24.05.2006

Сын: Чупров Станислав Вадимович

Отец ребёнка: Чупров Вадим Васильевич

Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.05.2006

Сын: Чупров Станислав Вадимович

Отец ребёнка: не указан

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