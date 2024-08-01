Чупрова Зоя Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1982
Рождение ребёнка
09.08.2002
Дочь: Чупрова Валерия Вадимовна
Отец ребёнка: Чупров Вадим Васильевич
Рождение ребёнка
24.05.2006
Сын: Чупров Станислав Вадимович
Отец ребёнка: Чупров Вадим Васильевич
Усть-Цильма, Усть-Цилемский муниципальный район, Республика Коми
Рождение ребёнка
24.05.2006
Сын: Чупров Станислав Вадимович
Отец ребёнка: не указан