Никишина Евдокия Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1888
Дочь: Ксения Степановна
Отец ребёнка: Никишин Степан Антипович
Рождение ребёнка
24.01.1909
Сын: Никишин Афанасий Степанович
Отец ребёнка: Никишин Степан Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно