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Сахаров Платон Афанасьевич

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Место рождения

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Сахаров Афанасий Яковлев

Мать: Сахарова Мавра

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
До 1850

Жена: Сахарова Матрона Федорова

Рождение ребёнка
03.12.1852

Дочь: Евгения Платоновна

Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова

Деревни липовок вдова Екатерина федорова
Рождение ребёнка
21.09.1855

Дочь: Пелагея Платонова

Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова

Рождение ребёнка
28.08.1862

Сын: Сахаров Иван Платонович

Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова

Шахово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Платонова

Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова

Смерть
Неизвестно
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