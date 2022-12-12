Сахаров Платон Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Сахаров Афанасий Яковлев
Мать: Сахарова Мавра
Бракосочетание
До 1850
Рождение ребёнка
03.12.1852
Дочь: Евгения Платоновна
Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова
Деревни липовок вдова Екатерина федорова
Рождение ребёнка
21.09.1855
Дочь: Пелагея Платонова
Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова
Рождение ребёнка
28.08.1862
Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стефанида Платонова
Мать ребёнка: Сахарова Матрона Федорова
Смерть
Неизвестно