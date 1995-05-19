Захарова Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Марина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1987

Сын: Захаров Сергей Александрович

Отец ребёнка: Захаров Александр Борисович

Рождение ребёнка
23.10.1989

Дочь: Захарова Валентина Александровна

Отец ребёнка: Захаров Александр Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Александр Борисович

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