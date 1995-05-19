Захарова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1987
Сын: Захаров Сергей Александрович
Отец ребёнка: Захаров Александр Борисович
Рождение ребёнка
23.10.1989
Дочь: Захарова Валентина Александровна
Отец ребёнка: Захаров Александр Борисович
Бракосочетание
Неизвестно