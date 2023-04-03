Семенихин Филипп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенихин Филипп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
30.01.1870

Жена: Семенихина (Захарьина) Дарья

Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно

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