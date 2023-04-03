Семенихин Филипп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Михайловск, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
30.01.1870
Старомарьевка, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно