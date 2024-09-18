Половинкина Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Иосиф Евдокимович

Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.

Дочь: (Половинкина) Матрона Иосифовна

Отец ребёнка: Половинкин Иосиф Евдокимович

Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
37-3-168 №96ж стр 628
Смерть
Неизвестно

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