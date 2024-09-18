Половинкина Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1841 ст.
Дочь: (Половинкина) Матрона Иосифовна
Отец ребёнка: Половинкин Иосиф Евдокимович
Верх-Суксун, Суксунский муниципальный район, Пермский край
37-3-168 №96ж стр 628
Смерть
Неизвестно