Окс Анастасия Теотровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окс Анастасия Теотровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окс Теотр Оттович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьменко Вероника Юрьевна

Отец ребёнка: Кузьменко Юрий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Юрий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьменко Юрий Васильевич

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