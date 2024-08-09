Окс Анастасия Теотровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Окс Теотр Оттович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьменко Вероника Юрьевна
Отец ребёнка: Кузьменко Юрий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьменко Юрий Васильевич