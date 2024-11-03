Штыков Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Штыков Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Штыков Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна

Рождение ребёнка
16.11.1936

Сын: Пальцев (Штыков) Виктор Владимирович

Мать ребёнка: Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна

Жилино, Ногинский район, Московская область
Развод
21.12.1959

Жена: Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна

Смерть
Неизвестно

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