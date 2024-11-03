Штыков Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Штыков Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1936
Сын: Пальцев (Штыков) Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Пашко (Пальцева) Екатерина Георгиевна
Жилино, Ногинский район, Московская область
Развод
21.12.1959
Смерть
Неизвестно