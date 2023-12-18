Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Прохор

Клин, Клин, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Прохор

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохор

Смерть
Неизвестно
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