Никитинская (Лямина) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смерти1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитинский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Никитинская) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитинский Иван Николаевич
Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.08.1890
Рождение ребёнка
08.06.1891
Дочь: (Никитская) Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич
Рождение ребёнка
08.03.1898
Дочь: (Никитинская) Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич
Смерть
1936