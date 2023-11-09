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Никитинская (Лямина) Ольга Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

1936

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Лямин Иван Артемьевич Артемьевич

Мать: Лямина (Лепешкина) Елизавета Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитинский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Никитинская) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитинский Иван Николаевич

Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
26.08.1890

Муж: Никитинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
08.06.1891

Дочь: (Никитская) Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
08.03.1898

Дочь: (Никитинская) Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Никитинский Николай Яковлевич

Смерть
1936

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