Данилина (Карабаницкая) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилина (Карабаницкая) Татьяна Александровна

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

20.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1990

Отец: Карабаницкий Александр Григорьевич

Мать: Карабаницкая (Гитальская) Нина Ивановна

Гомель, Гомельская область
Бракосочетание
05.03.2016

Муж: Данилин Роман Александрович

Рождение ребёнка
31.08.2017

Сын: Данилин Радислав Романович

Отец ребёнка: Данилин Роман Александрович

Рождение ребёнка
26.07.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Данилин Роман Александрович

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