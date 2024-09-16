Данилина (Карабаницкая) Татьяна Александровна
Место рождения
Дата рождения20.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1990
Бракосочетание
05.03.2016
Рождение ребёнка
31.08.2017
Сын: Данилин Радислав Романович
Отец ребёнка: Данилин Роман Александрович
Рождение ребёнка
26.07.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилин Роман Александрович