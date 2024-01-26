Бабичев Митрофан Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабичев Митрофан Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна

Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабичев Виктор Митрофанович

Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
10.06.1930

Дочь: Пожидаева (Бабичева) Нина Митрофановна

Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.08.1938

Дочь: Куприна (Бабичева) Вера Митрофановна

Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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