Бабичев Митрофан Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмойлова (Бабичева) Калерия Митрофановна
Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабичев Виктор Митрофанович
Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
10.06.1930
Дочь: Пожидаева (Бабичева) Нина Митрофановна
Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.08.1938
Дочь: Куприна (Бабичева) Вера Митрофановна
Мать ребёнка: Бабичева Софья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно